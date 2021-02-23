Коррупционный скандал разгорелся на премии "Золотой глобус"

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая присуждает кинопремию «Золотой Глобус», столкнулась с обвинениями в коррупции со стороны газеты Los Angeles Times, передает zakon.kz.

Издание провело журналистское расследование о финансовых схемах Ассоциации. Выяснилось, что размеры гонораров ее членов превышают нормативы для некоммерческих организаций, что противоречит законодательству США.

По данным издания, 87 участников HFPA получают слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации. За текущий финансовый год, который закончится в июне 2021 года, HFPA выделила своим членам 2,15 млн долларов. Согласно отчетам, в январе более 20 человек получили 3465 долларов за просмотр иностранных фильмов; кроме того, члены комитета по командировкам ежемесячно зарабатывают 2310 долларов, члены архивного комитета — 2200 долларов, члены комитета фестиваля — 1100 долларов, а члены исторического комитета — 1000 долларов.

В статье также упоминаются модераторы пресс-конференций — они зарабатывают 1200 долларов каждый месяц. А публикации на веб-сайте в сумме принесли участникам 585000 долларов в прошлом финансовом году.

Кроме того, HFPA обвинили в том, что она щедро платит тем, кто входит в совет директоров. Пять ее членов получили от 63433 до 135957 в налоговом году, который закончился в 30 июня 2019 года. За этот же период главы совета директоров заработали от 22915 до 78079 долларов.

Эксперты, которых цитирует газета, назвали эти суммы «необычными» для организации, освобожденной от уплаты налогов. Инсайдеры отмечают, что гонорары членов HFPA стали расти около 10 лет назад, когда рынок журналистики начал переживать экономический спад.

Los Angeles Times также пишет, что на попадание в номинанты на «Глобус» часто влияют теплые отношения с HFPA. В качестве примера газета приводит сериал «Эмили в Париже», который после множества негативных отзывов в прессе получил две номинации, включая «Лучший комедийный сериал». По данным издания, в прошлом году Paramount TV пригласила членов HFPA на съемки во Францию и поселила их в дорогих отелях. «К нам относились как к королям и королевам», — вспоминает один из собеседников.

78-я церемония вручения «Золотого Глобуса» состоится 1 марта.