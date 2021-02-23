Названы самые полезные и вредные блюда фастфуда

Фастфуд всегда пользовался большой популярностью. Из-за неоднородности ассортимента приобретать блюда в ресторанах быстрого питания нужно с умом, сообщает zakon.kz.

NEWS.ru выяснил у специалистов, как правильно выбрать еду на фуд-корте.

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург отметил, что самым вредным явлеятся гамбургер из белой булки с котлетой из свинины или говядины.

Красное мясо негативно влияет на организм, для микрофлоры кишечника это токсин, а от нее напрямую зависят наше здоровье и состояние иммунитета. Вдвойне вреднее — красное мясо, обжаренное на масле. При жарке образуются конечные продукты гликирования. Это глюкоза, связанная с кислотами, белками. Они фиксируются в соединительной ткани, этим обуславливается ускоренное старение всех тканей в организме. Доктор медицинских наук, диетолог

По его словам, более "здоровый" вариант гамбургера — цельнозерновая булочка, цельный кусок курицы, минимум соусов и обилие свежих овощей. Такие блюда можно найти во многих точках общепита, главное — тщательно изучить состав.

Овощи содержат пищевые волокна, они препятствуют всасыванию вредных компонентов в кишечнике.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев уточнил, что сочетание гамбургера с сочной котлетой и холодных напитков особенно вредно для организма.

Низкая температура вызывает спазм желудочного сфинктера, что нарушает процесс пищеварения.

Любые сладкие, газированные напитки, которые есть во всех ресторанах фастфуда, — один из самых вредных продуктов, существующих в мире. Они содержат ударную дозу сахара, которая благодаря пузырькам газа всасывается в кровь мгновенно. Это грозит лишним весом, нарушением синтеза глюкозы в организме и сахарным диабетом.

Еще одна претензия диетологов к блюдам фастфуда заключается в том, что они содержат большое количество добавок для усиления вкуса продуктов, например, глутамат натрия. Этих компонентов много в соусах. Ингредиент добавляется специально, чтобы человеку понравилась пища и он пришел в ресторан еще раз.

Блюдо с добавкой обладает ярким вкусом, человек теряет над собой контроль и переедает. К тому же с помощью биодобавки можно легко скрыть продукты плохого качества. Даже протухшая курица будет казаться вкусной. Врач-диетолог Алексей Ковальков

Самым безвредным блюдом из ресторанов фастфуда диетолог назвал суши и роллы.

Входящий в их состав рис — это прекрасный источник пищевых волокон и сложных углеводов, которые обеспечивают сытость надолго. А в рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и много фосфора. Правда, лучше употреблять это блюдо без соевого соуса.

"Второстепенные" блюда ресторанов диетолог также назвал полезными.

Это салаты, нарезанные овощи и фрукты. Также вредными не являются куриные стрипсы, если очистить их от румяной корочки и употреблять без соуса.