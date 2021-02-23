В Алматы ставить шлагбаумы во дворах могут разрешить только с дежурными, сообщает zakon.kz.

Проект правил благоустройства Алматы находится на публичном обсуждении.

Согласно документу, не допускается устанавливать барьеры, шлагбаумы на проезжей части дороги и преграждать движение транспортных средств другими способами, в том числе не допускается возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду спецавтотранспорта, а также стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест.

Допускается установка шлагбаумов, обеспеченных устройством для их ручного открывания, у въезда на территории тупиковых групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), при условии организации стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, - говорится в проекте правил.