Токаев встретился с Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев рассказал Президенту о деятельности возглавляемого им центра, а также поделился предложениями по развитию отечественных "мозговых центров".

Также, вниманию Президента были представлены предложения, направленные на совершенствование подходов к привлечению инвестиций на основе сотрудничества с глобальными компаниями, а также денежно-кредитной политики.

В ходе беседы с генеральным директором телеканала Atameken Business Канатом Сахарияновым рассмотрены вопросы укрепления конкурентоспособности казахстанских средств массовой информации, а также развития законодательства, регулирующего сферу информационной политики. Подчеркнув, что государство продолжит оказывать поддержку отечественным масс-медиа, Президент отметил необходимость повышения качества контента и усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ, - говорится в сообщении.