В Акмолинской области продолжается реконструкция водопроводных сетей

В Акмолинской области продолжается работа по обеспечению качественной питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов, передает управление внутренней политики.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по программе "Нұрлы жер" в регионе до 2025 года планируется построить в 111 селах сети водоснабжения, в 60 - комбинированные блок-модули.

В а. Ангал-батыр района Биржан Сал завершились работы по реконструкции водопроводных сетей. Сегодня к 168 домам и социальным объектам населенного пункта подведены водопроводные сети.

По словам акима сельского округа Амины Жакуповой проект реализовывался с мая по декабрь прошлого года.

Сегодня в нашем поселке происходят положительные изменения. Реконструкция системы водоснабжения полностью завершена и к всем домам подведен водопровод с качественной питьевой воды.

Протяженность водопроводной сети составила порядка 15 км, водовода - 1946 м.. Установлено 119 смотровых колодцев на улицах села, построена насосная станция второго подъема, установлено два резервуара для чистой воды общим объемом 300 м³, - подчеркнула руководитель населенного пункта.

Местные жители поблагодарили подрядную организацию, которая в срок и качественно выполнила все работы.

Несмотря на то что мы живем в отдаленном поселке, условия стали у нас как в городе потому что в доме есть водопровод. Провели сразу и горячую воду, что облегчает жизнь хозяйкам. Спасибо большое властям, - отметила жительница села Индира Жолдасова.

К слову, в области по итогам 2020 года реализовано 62 проекта по строительству и ремонту систем водоснабжения в 54 населенных пунктах. Всего по области централизованным водоснабжением охвачено 380 населенных пунктов, децентрализованным – 207.