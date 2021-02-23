В Шымкенте задержали второго подозреваемого в попытке изнасилования

Второго подозреваемого в попытке изнасилования девушки задержали 22 февраля, сообщает zakon.kz

Как передает Otyrar.kz, мужчина задержан и ведется следствие. Одного из преступников удалось задержать на месте преступления, предотвратил изнасилование военнослужащий ВЧ 6506 Артем Калашников.

Второй мужчина подозреваемый в попытке насилия задержан, его уже опознали. Сейчас оба находятся под стражей. заместитель начальника ДП города Шымкента Алмас Амзеев

Ранее военнослужащий ВЧ 6506 Национальной Гвардии Артем Калашников предотвратил насилие над девушкой. Боец нокаутировал одного преступника, другому удалось бежать.

23 февраля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил гвардейца.