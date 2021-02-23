"Барыс" уступил "Ак Барсу" в овертайме

В первом выездном матче "Барыс" в овертайме уступил "Ак Барсу", сообщает zakon.kz.

"Ак Барс" хорошо начал и имел не одну возможность открыть счет уже на первых минутах. Однако оборона "Барыса" выстояла, и в дальнейшем гости отодвинули игру от своих ворот. Под занавес отрезка казахстанский коллектив распечатал ворота Тимура Билялова. Даррен Диц разогнал атаку сходу при игре в большинстве, после чего результативным броском отметился Кертис Волк.

В середине второго периода уже сам Диц отметился отличным броском в дальний угол и упрочил преимущество "Барыса". Однако хозяева быстро отыграли одну шайбу– отличился Виктор Тихонов.

В середине заключительной трети встречи соперники обменялись шайбами. Авторами голов стали Дмитрий Юдин и Филип Вароне. Кирилл Петров во второй раз сравнял счет после собственного силового выхода из угла площадки. 3:3 по итогам основного времени игры. пресс-служба ХК "Барыс"

В овертайме Артем Галимов со второй попытки пробил Карлссона и принес хозяевам победу.

Встреча между командами в очередной раз прошла под лозунгом "Спасаем снежных барсов".

25 февраля подопечные Юрия Михайлиса сыграют на выезде с "Куньлунем".