Заразил школьницу ВИЧ – в Актобе вынесли приговор

Актюбинский суд вынес приговор 41-летнему мужчине, за то, что заразил несовершеннолетнюю ВИЧ, сообщает zakon.kz.

Он знал, что у него вирус иммунодефицита, но все равно вступил с половую связь с пятнадцатилетней девушкой, передает Astana TV.

Два года он сожительствовал со школьницей, следующие 14 лет своей жизни проведет в тюрьме.

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. В ходе закрытого процесса обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 118 частью третьей, статьей 122, частью четвертой УК РК и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. ведущий специалист специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Жулдыз Сайманова