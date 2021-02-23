Погибшие дети в Жанатасе – семья просит не распространять фейки

Родственники погибших в Жанатасе детей просят оставить семью в покое, сообщает zakon.kz.

Дядя отца погибших детей обратился к интернет-пользователям и попросил не распространять слухи, передает "Хабар 24".

Он отметил, что семья обеспечена в сборе средств не нуждается.

Некоторые говорят, якобы в квартире не было отопления, топили буржуйкой, использовали обогреватели. Это все неправда! Ничего такого не было, и быть не могло. Невестка сидела дома с детьми, вышла в магазин, а дети играли со спичками. Игрушки загорелись. Всему народу было трудно воспринять эту трагедию. Мы благодарны всем, кто разделяет наше горе. Саидмухаммед Абдималиков

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Позднее о трагедии высказался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он сообщил, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь и что вопрос находится на его личном контроле, а также выразил "соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей".

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.