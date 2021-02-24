Движение на трассе Нур-Султан-Павлодар закрыто из-за метели

Ночью 23 февраля из-за ухудшения погодных условий закрыли движение на автодороге республиканского значения "Нур-Султан-Павлодар" для всех видов транспорта, передает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

23 февраля с 22:45 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты 16-200 км автодороги республиканского значения "Нур-Султан-Павлодар", - говорится в сообщении.