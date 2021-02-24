Twitter заблокировал 69 аккаунтов связанных с российскими госорганами за подрыв веры в НАТО

Twitter заблокировал около 100 аккаунтов, предположительно связанными с российскими государственными органами, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом социальная сеть объявила в специальном заявлении во вторник, 23 февраля.

Заблокированные российские аккаунты, как следует из заявления, подразделяются на две группы. Первая группа из 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, распространяла российскую официальную точку зрения, а также - "подрывала веру в НАТО и стабильность альянса".

Вторая группа из 31 аккаунта предположительно связана с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

Всего во вторник Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В том числе были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении и распространявших негативную информацию об Азербайджане.