В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram вводит функцию автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

В Telegram появилось автоматическое удаление сообщений в любом чате, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено, - говорится в сообщении.

Новая функция позволяет настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки. Ранее функция автоматического удаления была доступна только в секретных чатах.