Мажилис одобрил договор с Северной Македонией о выдаче осужденных

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Северной Македонией о передаче осужденных лиц, передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина

Между Казахстаном и Северной Македонией заключен полный пакет договоров по вопросам уголовной сферы. Что касается договора, он регулирует вопросы выдачи и экстрадиции лиц, находящихся в розыске для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора суда. В Северной Македонии нет лиц, скрывающихся от правоохранительных органов Казахстана. У нас также нет лиц, которые разыскиваются органами этой страны. В целом договор является типовым, — сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Как уточнил в Мажилисе замгенпрокурора, ратификация договора дает возможность экстрадировать преступника, совершившего преступления в Казахстане и скрывшегося в Северной Македонии и наоборот.

На сегодня, по информации Генпрокуратуры, Казахстан заключил аналогичные договоры с 20 странами, как, например, Испания, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан