Почему цена на нефть не будет расти, рассказала эксперт

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик рассказала о ситуации на нефтяном мировом рынке, и что происходит с ценами на нефть, передает zakon.kz.

В конце февраля 2021 г. стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с отгрузкой в апреле превысила $66 за баррель практически вернувшись на допандемийный уровень. Тренд на постепенное увеличение стоимости углеводородов стал оформляться еще с октября 2020 г. Однако текущая скорость роста цен на нефть превосходит даже самые оптимистичные прогнозы международных аналитических агентств.

Так, к примеру, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предполагали, что повышение цены на "черное золото" свыше $65 за баррель произойдет только к концу 2021 г.

Примечательно, что эксперты банка JP Morgan в целом ожидали, что стоимость нефти может закрепиться на уровне $60 за баррель, а если страны-участницы ОПЕК+ не увеличат добычу, то скачок цен может произойти и до отметки в $80 за баррель.

Решение стран-экспортеров ОПЕК+ относительно дальнейших объемов производства углеводородов действительно окажет существенное воздействие на динамику изменения стоимости нефти, - полагает Пархомчик.

По ее словам, очевидно, что стратегический партнер Эр-Рияда по сделке ОПЕК+ в лице Москвы не собирается возвращаться к политике сокращения объемов нефтедобычи. В середине февраля 2021 г. вице-премьер РФ Александр Новак назвал мировой энергетический рынок "сбалансированным", что явно указывает на желание продолжить курс на наращивание добычи.

С другой стороны, Саудовская Аравия призывает к "крайней осторожности". Изначально Эр-Рияд планировал уже в апреле 2021 г. отказаться от добровольных ограничений на добычу в размере 1 млн баррелей в сутки. Однако за несколько недель до очередной министерской встречи ОПЕК+ Саудовская Аравия не продемонстрирует готовности обнародовать свою финальную позицию.

Понятно, что отмена добровольных ограничений нефтедобычи в полном объеме вновь приведет энергетические рынки в состояние дисбаланса между спросом и предложением. Именно поэтому речь может идти о частичном снятии добровольных ограничений производства, при сохранении текущих квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+. Так или иначе на предстоящей министерской встрече ОПЕК+, запланированной на 3-4 марта 2021 г., сторонам придется искать очередной компромисс, - считает эксперт.

В ожидании перемен

Она отметила, что согласно ряду оценок, наблюдаемый взлет стоимости энергоносителей носит временный характер. Значительный вклад в столь стремительное ралли цен на нефть вносит ситуация в США.

Согласно последним отчетам Американского института нефти за последние несколько недель запасы сырой нефти в США сократились на 9,3 млн баррелей и достигли минимума с марта 2020 г. Подобные новости традиционно оказывают положительный эффект на нефтяные котировки.

Столь существенные сокращения запасов международные эксперты связывают с энергетическими проблемами в штате Техас. Аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США привели не только к остановке добычи на нефтяных скважинах Пермского нефтегазоносного бассейна, но и вызвали рассинхронизацию работы всей энергетической системы Техаса, спровоцировав перебои с водоснабжением и поставками электроэнергии, - пояснила Пархомчик.

В итоге добыча сланцевой нефти в штате упала на 65%. С учетом возникших проблем в соседних штатах производство нефти в стране обвалилось почти на треть - с 11 млн баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки.

Падение добычи в США в совокупности с сокращением ОПЕК+ привело к тому, что общемировое производство нефти составило порядка 88 млн баррелей в сутки, тогда как спрос на нефть остался на уровне 91 млн баррелей в сутки. Однако возникший дефицит в 3 млн баррелей в сутки создан искусственно, и может быть компенсирован за счет запасов в нефтехранилищах, а также за счет высвобождения ресурсов ОПЕК+, - отметила Лидия Пархомчик.

По мере того, как власти США восстановят контроль над ситуацией, а нефтедобыча вновь вернется к январским показателям, цена на нефть начнет свою корректировку, снизившись до отметки в $60 за баррель и ниже.

Для Казахстана, который является одним из крупнейших экспортеров углеводородов, рост цен на нефть является положительным сигналом для развития добывающей отрасли.

Однако текущая обстановка показывает, что нефтяной рынок "перегрет" и излишне оптимистично реагирует на возникший дефицит предложения.

В данной ситуации важно минимизировать риск резкого падения нефтяных котировок, которые остаются крайне волатильными и подверженными влиянию внешних факторов, - заключила она.