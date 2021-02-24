Пятый роддом откроют в Шымкенте

В Шымкенте построят пятый роддом, сообщает zakon.kz.



Это вызвано демографическим всплеском – только в прошлом году в Шымкенте родилось 31 455 детей, а в этом на свет появилась тройня.







Сегодня в двух роддомах Шымкента идет капитальный ремонт. Как сообщил на отчетной встрече аким города Мурат Айтенов, в связи с нехваткой мест планируется открыть пятый по счету роддом при первой больнице.

Также он подчеркнул, что в этом году власти намерены укреплять материально-техническую базу поликлиник и больниц. В прошлом году на медицинское оборудование были выделены рекордные шесть миллиардов тенге.

Согласно новому плану развития здравоохранения Шымкента до 2025 года, большое внимание будет уделено службе первичной медицинской помощи. Кроме того, будут построены частные поликлиники и ультрасовременная больница на тысячу коек.

В прошлом году объем средств на гарантированное медицинское обслуживание населения Шымкента увеличился на 88 процентов. В 2019 году было выделено 42 миллиарда тенге, в 2020 году - 80 миллиардов. Таких средств еще никогда не выделялось. В этом году средства будут выделены на этом же уровне, - проинформировал аким.

Он также сообщил, что в онкодиспансере в этом году откроют центр ПЭТ/КТ и центр лучевой терапии. Такие центры есть только в Нур-Султане и Алматы.