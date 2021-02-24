Депутаты сомневаются в готовности служб ЧС к весенним паводкам в Казахстане

Депутат Мажилиса Артур Платонов просит Правительство обратить внимание выделяемые на противопаводковые цели деньги и улучшить безопасность граждан, передает корреспондент zakon.kz.

Снова вынуждены говорить о весенних паводках и связанных с ними проблемами. Несмотря на неоднократные обращения депутатов фракции "Нур Отан" к правительству о необходимости принятия срочных системных мер по недопущению гибели людей, ущерба их здоровью, порчи имущества, результаты в полной мере не достигнуты, — сказал Артур Платонов, озвучивая запрос на имя премьер-министра страны.

По его словам, на данный момент в зоне риска находятся 276 населенных пунктов, в которых проживает свыше 270 тыс. человек.

Кроме того, около 700 участков автомобильных дорог и 300 участков железнодорожных путей также находятся под угрозой подтопления.

Ответственные лица на местах всегда заявляют, что ситуация находится под контролем. Однако из года в год мы видим огромный материальный ущерб. Тысячи человек теряют имущество, у сотен граждан не подлежит восстановлению жилье. Это наводит людей на разные мысли, в том числе на то, что ликвидировать последствия, возможно, выгоднее, чем их предотвращать, — объяснил мажилисмен.

Согласно его информации, за период с 2018 по 2020 годы на предупреждение паводков выделено 12 млрд 387 млн тенге, на ликвидацию последствий и выплату компенсации - 18 млрд 304 млн тенге.

В пример он привел 2020 год, когда на предупреждение выделили 8 млрд 735 млн тенге, на ликвидацию - 16 млрд 49 млн тенге.

Почти вдвое больше. Данные цифры заставляют задуматься о том, почему количество средств на ликвидацию последствий серьезно превышает суммы на их предотвращение? При этом, как было также заявлено накануне, около 500 гидротехнических сооружений требует ремонта. На значительной части территории страны возможны серьезные подтопления. Просим принять превентивные меры в полном объеме, — подчеркнул депутат.

Также, по его словам, депутатов фракции интересует насколько сегодня завершен комплекс противопаводковых мероприятий, полностью ли решен вопрос своевременного оповещения населения о ЧС, проведена ли в местных исполнительных органах вся необходимая техническая и информационная подготовка.

Окончательно ли завершена ревизия береговых укреплений рек и дамб, коснулась ли она частных сооружений? Каково соотношение государственных и частных стратегических объектов, поскольку нередко после трагедии, собственники перекладывали ответственность друг на друга. Жизни людей, их жилье и имущество не должны зависеть от формы собственности, от наличия средств или отсутствия совести, — заключил Платонов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан