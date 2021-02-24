Депутат предложил обнародовать закупочную цену на товары

Депутаты фракции "Народная партия Казахстана" просят сделать доступной для простых граждан информацию о ценах на продукты питания от производителей до закупщиков, передает корреспондент zakon.kz.

Несмотря на то, что с 5 июля прошлого года вступили в силу положения закона по вопросам защиты прав потребителей, которые ограничивают торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары 15 процентами от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, тем не менее, рост цен на них неуклонно растет, - напомнил мажилисмен Александр Милютин, озвучивая запрос на имя премьер-министра.

По его словам, государственные органы не обеспечивают исполнение этой нормы закона, и свидетельством тому является ответ на предыдущий запрос депутатов от 20 декабря прошлого года.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Почему не исполняются нормы подпунктов 1 и 2 части второй статьи 8 закона «О регулировании торговой деятельности» по утверждению пороговых значений и размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары? По каким причинам местные исполнительные органы не осуществляют государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на продовольственные товары? — отметил депутат.

Он напомнил, что в условиях моратория на проведение проверок необходимо предоставить общественности возможность самим контролировать исполнение вышеуказанной нормы о 15 % предельной надбавке.

Для этого предлагаем сделать общедоступной информацию о ценах производителя и закупочных ценах, утвержденных акиматами предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары, и вывешивать такую информацию во всех торговых точках и рынках. А также в рамках развития "Цифрового Казахстана", перспективным представляется возможность маркировки товаров с указанием даты и места его происхождения, производителя, оптовой цены, что позволит потребителю и государству контролировать цепочку поставщиков с целью недопущения завышения цен. Покупатель получает всю информацию с помощью своего смартфона. При этом внедрение такой маркировки на первом этапе должно сопровождаться государством во избежание увеличения затрат предпринимателей, — заключил Милютин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан