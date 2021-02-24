В Китае женщина после развода получила почти восемь тысяч долларов за работу по дому

В Китае суд обязал мужчину выплатить своей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) в качестве компенсации за работу по дому в течении пяти лет брака, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Газета The Guardian напомнила, что в стране недавно вступил в силу гражданский кодекс, согласно которому человек может требовать от своего партнера во время развода компенсацию, если он был основным опекуном детей, заботился о престарелых родителях или брал большую часть работы по дому на себя.

Как отмечается, сумму должны согласовать партнеры, если они не смогут договориться, то суд примет решение самостоятельно.

Так, суд в Пекине поставил, что экс-супруг должен заплатить своей бывшей супруге крупную сумму. Женщина заявила что, она заботилась о сыне, а супруг не участвовал в домашних делах.

Пара узаконила отношения в 2015 году, но спустя три года они расстались. Мужчина подал на развод лишь в прошлом году, при этом женщина отказывалась давать согласие.

Позднее она передумала и потребовала раздела имущества, а также финансовую компенсацию. Кроме 50 тысяч юаней, она получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней (около 310 долларов).