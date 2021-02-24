Назначен глава аппарата Министерства культуры

Ернат Мухамадиев назначен руководителем аппарата Министерства культуры и спорта Казахстана, сообщает zakon.kz.

По информации сайта премьер-министра, Ернат Мухамадиев родился в 1988 году в Таразе.

Окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Оксфордский университет. Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности старшего эксперта отдела международной информации государственного учреждения "Назарбаев центр".

В 2014-2016 гг. — работал на руководящих должностях в Департаменте по делам молодежи МОН РК.

В 2016-2017 гг. — директор административного департамента Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

В 2017-2019 гг. — трудился в частной организации. С мая 2019 г. и по настоящее время занимал должность инспектора секретариата руководителя Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.