Когда в Казахстане начнут вакцинировать депутатов и министров

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о вакцинации депутатов Парламента и членов Правительства, передает корреспондент zakon.kz.

Они подлежат вакцинации наравне с государственными служащими. Этот этап будет проводиться после полноценной вакцинации медицинских работников, педагогов, военнослужащих, - сообщил главный санврач на брифинге в cлужбе центральных коммуникаций.

По его словам, ориентировочно вакцинацию будут проводить в конце марта-начале апреля.

Вакцинировать будем любой доступной на тот момент вакциной. Скорее всего, это будет "Спутник V", - добавил он.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация. Порядка 20 тыс. медицинских работников уже получили прививки от коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан