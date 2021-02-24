Казахстан и Германия намерены совместно развивать "зеленую экономику"

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и руководители германских компаний провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития "зеленой экономики", декарбонизации, переработки сырья и водородной экономики, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Во встрече приняли участие руководители и представители более 80 ведущих германских компаний, среди которых - Siemens Energy, Linde, Deutsche Bahn, REMONDIS, Deutsche Bank, Bayer, SAP, Goldbeck Solar и другие.

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс подчеркнул важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

В ходе онлайн-встречи руководители ведущих германских компаний уделили особое внимание перспективам развития "зеленой экономики" в целом, потенциалу двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов. В завершении встречи состоялась дискуссия в формате "вопрос-ответ".