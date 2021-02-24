В Алматы рассмотрели ход строительства студенческих общежитий в рамках пяти социнициатив Елбасы

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с ректорами вузов, находящихся на территории мегаполиса, передает zakon.kz.

Рассмотрен ход строительства общежитий в рамках "Пяти социальных инициатив Елбасы". Главная задача - улучшить условия проживания студенческой молодежи, обеспечить студентов местами в общежитиях.

В Алматы введено в эксплуатацию шесть общежитий, два объекта находятся на стадии строительства, завершение планируется в начале 2022 года. Наряду с этим ведутся подготовительные работы по строительству 30 общежитий. Всего для строительства новых объектов определено 22 земельных участка. В целом в рамках проводимых работ в Алматы планируется создание более 16 тыс. койко-мест.

На совещании выступило руководство Казахского национального педагогического университета им. Абая, университета международного бизнеса (UIB), Каспийского общественного университета, Евразийской юридической академии им. Кунаева, Казахского Национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева и Алматинского технологического университета.

Поднимаемые вопросы прокомментировали руководитель управления земельных отношений А. Самамбетов, заместитель руководителя управления градостроительного контроля О. Тулебаев.

По итогам совещания заместитель акима Ержан Бабакумаров дал ряд поручений соответствующим управлениям по реализации проектов по строительству общежитий с учетом принципов концепции "Слышащее государство", а также ускорению процедурных вопросов и обеспечению своевременного и качественного ввода в эксплуатацию планируемых объектов.

Напомним, строительство общежитий осуществляется за счет средств инвесторов. Согласно решениям Министерства образования и науки РК, регламентирован возврат инвестиций для инвесторов в течение восьми лет после ввода объекта в эксплуатацию. В этой связи в условиях пандемии и экономических сложностях инвесторов в сроки строительства были внесены изменения.