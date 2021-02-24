Ученые назвали 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией коронавируса

Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли пандемию намного легче, чем крупные и богатые, с подготовленной, как казалось, системой здравоохранения. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ежегодно Центр безопасности в области здравоохранения Джонса Хопкинса публикует Глобальный индекс безопасности здоровья, в котором отражена готовность систем общественного здравоохранения стран противостоять чрезвычайным ситуациям.

Этот документ показывает, что даже в развитых странах с высоким уровнем дохода индекс систем здравоохранения не превышает 51,9 балла из 100, что говорит о недостаточной готовности к эпидемиям и пандемиям на государственном уровне.

Отмечается, что у остальных стран этот показатель еще ниже, и, тем не менее, в десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства - Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя "наиболее подготовленными", по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.

Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию COVID-19, которые они назвали "10 уроков пандемии":

Недостаточный учет глобализации и географии - островные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и мелкие страны Тихого океана оказались более подготовленными, чем мощные государственные объединения типа Европейского союза. В странах с высоким уровнем дохода пандемия выявила противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля. Неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения. Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения. Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран. Например, в таких федеративных странах, как США, Бельгия или Южная Африка, введенные меры имели совершенно разные последствия в зависимости от их реализации на местах. Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы. В условиях пандемии социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения особенно ярко проявилось в некоторых странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США. Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии. Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции. Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением.

Теперь мы знаем эти десять факторов, среди которых важнейшие - игнорирование политического, экономического и социального контекста и роли гражданского общества, особенно в западных развитых странах, таких как США и Великобритания, - приводятся в пресс-релизе австралийского Университет Флиндерса слова руководителя исследования профессора Фран Баум, ведущего научного сотрудника Саутгейтского института здоровья, общества и справедливости.

Наше исследование является убедительным аргументом в пользу использования этих 10 факторов в будущих оценках готовности к пандемии с учетом системного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на важнейших компонентах системы, - пишут авторы статьи.

По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.