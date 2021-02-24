Туркестан вошел в состав всемирной организации

Город Туркестан официально принят в Организацию городов Всемирного наследия (ОГВН), передает zakon.kz.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан, который покорил весь мир своим куполом небесного цвета, теперь будет привлекать туристов еще больше. Вхождение в состав всемирной организации повысит статус города и принесет особую радость местным жителям ежедневно процветающего Туркестана. пресс-служба акимата Туркестана

Организация городов Всемирного наследия была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Она является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия, и поддерживает связь на своей территории с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех этих городах в общей сложности проживает более 164 млн человек.

ОГВН оказывает помощь городам-членам адаптироваться в соответствии с конкретными требованиями включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и совершенствовать методы управления ими.

Отмечается, что с этой целью 2 апреля в Туркестане состоится X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии.

Данная конференция проводится в рамках партнерства Организации городов Всемирного наследия, - уточнили в акимате.