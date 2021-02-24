В Мангистау сфотографировали замерзающих фламинго

Житель Мангистауской области запечатлел обессиленную стаю фламинго в Бейнеуском районе, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам автора фото, 24 февраля он отправился за своим скотом в район железнодорожного разъезда Сарша в Бейнеуском районе. По дороге путь ему преградила замерзающая стая птиц.

Видно, что они замерзли от таких морозов. Они с большим трудом попытались взлететь, когда я подъехал к ним на расстоянии трех метров, - сказал автор фотоснимка.

Фото: пользователя Lada.kz

Также горожане сняли на видео фламинго на озере Караколь. Они собираются стаями на берегу, ближе к проезжей части за отелем Rixos.

Розовые фламинго благополучно переносят холода на озере Караколь, потому что вода относительно теплая.

Отмечается, что горожане уже не первый год наблюдают зимовку фламинго на озере Караколь.