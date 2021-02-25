Пьяная женщина ударила официантку бокалом по голове в Алматинской области

Пьяная хулиганка травмировала бокалом официантку в Алматинской области, передает zakon.kz.

21 февраля в Карасайское РУП обратилась 36-летняя девушка, которая заявила, что неизвестная женщина, будучи в нетрезвом состоянии, в одном из кафе Каскелена, вступила в конфликт с посетительницей, сидевшей за соседним столиком. Она стала их успокаивать и разнимать. В это время одна из конфликтующих, ударила ее бокалом по голове, после чего скрылась с места происшествия. пресс-служба ДП Алматинской области

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В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК.

В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось уже на следующий день установить и задержать подозреваемую - 36-летнюю жительницу Каскелена. Задержанная призналась, что она выпила лишнего и поссорилась с женщиной, сидевшей за соседним столиком, а когда официантка стала их разнимать, ударила ее бокалом по голове. В содеянном раскаивается. Подозреваемой, на период досудебного расследования, избрана мера процессуального принуждения, в виде обязательства о явке, - добавили в областном ДП.