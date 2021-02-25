В коррупции уличили премию "Золотой глобус"

Американскую кинопремию "Золотой глобус", присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), уличили в коррупции, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как они не приняли ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает "культ коррупции", а также отметила, что ассоциация принимает "тысячи долларов в качестве вознаграждения" от студий и звезд, которые впоследствии получают награду "Золотой глобус".

Как показало расследование Los Angeles Times, организация выделяет существенные суммы и на выплаты своим участникам. В прошлом году за свою работу члены HFPA получили в общей сложности два миллиона долларов.

Также журналисты обратили внимание на то, что в списке номинантов на "Золотой глобус" оказался сериал "Эмили в Париже", который не имел большого успеха.

Как оказалось, в 2019 году 30 участников ассоциации побывали на съемочной площадке группы, где им предоставили жилье в пятизвездочном отеле и пригласили на прием в Музее ярмарочного искусства. Один из участников HFPA признался, что с ними "обращались как с королями". При этом представителям других СМИ не предоставляли таких роскошных условий.