В Казахстане предложили отложить внедрение сопроводительных накладных на товары

Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" предлагает отложить внедрение сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает zakon.kz.

Добровольное участие в пилотном проекте, масштабная цифровизация и больше времени. Такими аргументами апеллируют эксперты НПП РК "Атамекен", говоря о необходимости переноса сроков по внедрению СНТ. пресс-служба палаты

В "Атамекене" напомнили, что на протяжении шести лет (с 2015 по 2020 годы) Нацпалатой в экспертных заключениях предлагалось перенести срок введения обязательства по оформлению СНТ на товары, указывая на преждевременность введения СНТ "в связи с ростом финансовых и административных расходов субъектов бизнеса, в том числе по причине неготовности информационных систем Комитета государственных доходов МФ РК к реализации такого масштабного инструмента администрирования". Также Нацпалата указывала на необходимость дополнительного периода для технической подготовки и адаптации учетных систем, перенастройки взаимоотношений субъектов бизнеса со своими контрагентами, перевозчиками, поставщиками из ЕАЭС, а также внутри Казахстана, логистическими компаниями, на сложившуюся ситуацию с пандемией.

Крайним сроком запуска проекта в пилотном режиме была дата 1 ноября 2020 года, но и ее было решено перенести на 31 декабря 2020 года, а потом и на январь уже 2021 года. Причиной тому Комитет государственных доходов называл неготовность информационных систем, - напомнили в НПП РК.

Кроме того, как считают в Нацпалате, информационные площадки, созданные КГД для разъяснения методологических и технических вопросов бизнес-сообщества по СНТ, носили формальный характер, поскольку в социальные мессенджеры и тelegram-канал "Пилот по СНТ/ @import_export_cnt" от субъектов бизнеса ежедневно поступали более тысячи вопросов (без учета службы технической поддержки ИС ЭСФ), на которые от КГД не представлялись какие-либо разъяснения.

В связи с ростом обращений, нареканий субъектов бизнеса и запросов касательно методологии оформления СНТ и готовности информационных систем Национальная палата направила письма на имя первого заместителя премьер-министра РК и министра финансов РК с просьбой рассмотреть возможность переноса на 2022 год дату введения обязательного оформления СНТ на товары, - сообщили в НПП РК.

Также Нацпалата отметила, что поспешное введение обязательства по оформлению СНТ на товары, включенные в перечень изъятий несет в себе серьезные риски для большинства торговых предприятий, рынка и экономики страны в целом.

Субъекты малого предпринимательства (магазины у дома) являются основными участниками внутреннего рынка, которые занимаются перепродажей перечисленных групп товаров. Следовательно, они будут обязаны оформлять СНТ на каждую единицу реализуемого товара, день в день, без учета праздничных и выходных дней. Также должны будут увеличить финансовые и административные расходы, в частности, на привлечение бухгалтера, программиста и покупку соответствующего оборудования, у них появляется риск привлечения к административной ответственности за несвоевременное оформление СНТ, - подчеркнули в "Атамекене".

В Нацпалате сообщили, что 26 января Комитетом госдоходов на своих официальных платформах выпущен пресс-релиз о принимаемых мерах по пересмотру сроков введения СНТ:

Срок Пилота по подакцизным товарам продлевается до 1 июля 2021 года;

Срок Пилота по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС продлевается до 1 июля 2021 года;

По товарам Виртуального склада (Приказ МФ 384) продлевается до 1 ноября 2021 года;

По остальным товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам (в том числе табачным изделиям с применением цифровой маркировки) срок начала Пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года.

Однако, продление сроков "пилота" не решают проблемные вопросы субъектов бизнеса, включающие техническое несовершенство самой программы, слабый интернет в некоторых регионах страны, а также дополнительная финансовая нагрузка на предпринимателей, - продолжает придерживаться своей позиции "Атамекен".

Отмечается, что Нацпалата предлагает срок введения СНТ перенести на 1 июля 2022 года "в связи с ростом финансовой и административной нагрузки для бизнеса, возникшей в результате карантинных ограничений и затруднениями по исполнению требований законодательства РК".

До указанного срока Национальная палата предлагает Комитету госдоходов доработать нормативную базу в части упрощения формы СНТ, методологии оформления СНТ, автоматизации бизнес процессов, также считает необходимым устранить технические проблемы, недоработки, повысить скорость информационных систем, усилить разъяснительную работу, - заключили в НПП РК "Атамекен".