Каким знакам зодиака стоит готовиться к финансовым успехам в марте

Цыганский гороскоп предсказал удачу с деньгами четырем знакам зодиака, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", известный американский астролог Руби Миранда искусству предсказывать по звездам научилась у своей матери-цыганки. Ее прогноз на март показывает, каким знакам зодиака стоит готовиться к финансовым успехам, а каким стоит заранее затянуть пояса.

Овен

Для рожденных под этим знаком март будет наполнен стрессом. Причиной его будет личная жизнь, а не деньги – в финансовом плане у Овнов в марте все будет в порядке.

Тельцы

Не стоит ожидать особых финансовых успехов. Представителям этого знака советуют все силы направить на то, чтобы сохранить работу и текущий уровень доходов.

Близнецы

Март – время новых возможностей для Близнецов. Астролог считает, что рожденных под этим знаком ждет благополучие в финансах, так что им лучше сосредоточиться на личной жизни.

Рак

Предстоящий месяц может стать для Раков временем финансовых неудач и разочарований. Астролог советует не пытаться найти в этом месяце новую работу.

Лев

В марте рожденным под этим знаком стоит ожидать позитивных изменений в карьере. Работать станет легче, снизится нагрузка и станет меньше стресса. Но улучшений в финансовом плане это не принесет.

Дева

Сатурн будет играть огромную роль в карьерных перспективах Дев. Он может привести их на уважаемую, хорошо оплачиваемую должность. Финансовые успехи помогут решить остальные проблемы.

Весы

Финансы у рожденных под этим знаком могут пострадать в течение третьей недели месяца. Астролог считает, что этого помогут избежать личностный рост и острота ума.

Скорпион

Март – время упорного и плодотворного труда для Скорпионов. Интерес к работе необязательно вознаградится прибавкой к зарплате или премией, но зато поможет реализовать амбиции.

Стрелец

Март обещает представителям этого знака успехи на работе или в своем деле. Астролог считает, что у Стрельцов в следующем месяце есть шанс много заработать.

Козерог

Работа не будет приносить рожденным под этим знаком обычной радости. Не стоит ожидать легких денег или карьерных успехов.

Водолей

У представителей этого знака повысится риск накопить долги. Особенно опасным для финансов может быть любое путешествие.

Рыбы

Деньги для Рыб станут проблемой, предупреждает астролог. Она советует не пускать финансовые трудности в личную жизнь. Стоит заняться собой и научиться лучше взаимодействовать с другими людьми.