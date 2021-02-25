Как спать для сохранения красоты и молодости, рассказала косметолог

Врач дерматолог-косметолог рассказала, как надо спать, чтобы сохранить молодость и красоту, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы утром просыпаться без отеков и чувства тяжести в голове, нужно правильно подобрать подушку, чтобы во время сна был хороший отток лимфы и крови в шее. врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева

По ее словам, большое влияние на состояние кожи оказывает продолжительность сна. Так, из-за дефицита сна нарушаются циркадные ритмы и ухудшается гормональное регулирование обменных процессов. Врач посоветовала раньше ложиться и раньше вставать, что "более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца".

Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных ритмов, — объяснила она. Также перед сном не стоит пить большое количество жидкости.

Перед сном важно тщательно очистить лицо от дневного макияжа и всех загрязнений. Косметические средства лучше наносить за полчаса до сна, чтобы активные ингредиенты успели впитаться в кожу. Дерматолог добавила, что вечерние продукты, как правило, содержат большую концентрацию активных ингредиентов, так как ночью процесс восстановления кожи идет быстрее.

При этом засыпать с патчами под глазами категорически не рекомендуется, поскольку силиконовая пленка нарушает дыхание кожи.