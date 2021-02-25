Без последствий не останутся: в МИД РФ заявили о готовности ответить на новые санкции ЕС

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не оставит без ответа новые санкции, которые собирается ввести Евросоюз, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По его словам, Москва может асимметрично ответить на потенциальные деструктивные действия со стороны Европейского союза.

В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию, — сказал он.

По его словам, возможный ответ Москвы можно называть асимметричным или же «как-то иначе», однако без последствий такие действия точно не останутся.