Трассы закрыты в 11 регионах Казахстана

В 11 областях Казахстана ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В Алматинской области:

1."Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции ТОО "АБК Автодор НС").



2."Алматы-Усть-Каменогорск" км 79-287, уч. г.Капшагай-г.Талдыкорган

В Атырауской области:

1. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км 330-487, уч. с.Сагыз-с.Макат.

2. "Атырау-Уральск" км 179-189, уч. с.Индерборский -гр.Западно-Казахстанкой обл.

3. "Актобе-Атырау-гр.РФ." км 504-572, уч. с.Карабатан-с.Доссор.

4. "Атырау-Уральск" км 15-179, уч. с.Алмалы- с.Индерборский.

5. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км 0-210, уч. с.Доссор-гр.Мангистауской обл.

В Восточно-Казахстанской:

1."Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км 105-123, уч. г. Шемонаиха -гр.РФ.

2. "Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.

В Жамбылской области:

1."Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл.

В Карагандинской области:

1. "Жезказган-Петропавловск" км 24-252, уч. г. Сатпаев-гр.Костанайской обл.

2. "Екатеринбург-Алматы" км 1492-1610, г.Караганда-п.Аксу-Аюлы. (участок на реконструкций ТОО "СП. КазГерСтрой")

3. "Екатеринбург-Алматы" км 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").

4. "Екатеринбург-Алматы" км 1426-1446, уч. ПВП- г.Темиртау

5. "Кызылорда-Павлодар" км 967-1135, г.Караганды-гр.Павлодарской обл.

6. "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

7. "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара" км 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-с.Ботакара.

8. "Кызылорда-Павлодар" км 429-906, уч. г.Жезказган-с.Топар

9."Екатеринбург-Алматы" км 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш

10. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-320, уч. г.Караганда-гр.Восточно-Казахстанской обл.

В Костанайской области:

1. "Жезказган-Петропавловск" км 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.

2. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км 50-161, уч. г.Житикара-гр.РФ.

3. "Денисовка-Аршалы-Комаровка" км 0-96, уч. с.Денисовка-с.Комаровка.

4. "Жетикара-Чайковский" км 0-27 уч. п.Жетикара-п.Чайковский.

5. "Обход с.Мариновка" км 0-9.

6. а/д "Екатеринбург-Алматы" км 419-540, уч. п.Карабалык-г.Костанай.

7. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км 0-50, уч. п.Денисовка-г.Житикара.

8. "Обход г.Костанай" км 0-21.

В Павлодарской области:

1. "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1206 уч. гр. Карагандинской обл.-п.Шидерты.

2. "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара" км 138-231, уч. с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.

3."Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Щидерты

В Северо-Казахстанской области:

1."Петропавловск-Соколовка" км 11-73, уч. с. Соколовка -гр.РФ.

2."Петерфельд-Архангельское-Новокаменка" км 0-31

3."Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 0-228

4."Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км 0-87,

5."Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" км 0-56, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево.

6."Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области" км 0-32, уч. с. Тимирязево- гр.Костанайской обл.

7."Подъезд к аэропорту г. Петропавловск" км 0-5

8. "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 213-280, уч. с. Кишкенеколь - гр.РФ.

В Туркестанской области:

1."Алматы-Ташкент-Термез" км 593-654, уч. гр.

Жамбылской обл.-с.Машат.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:

В Акмолинской области:

1. а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").

2. а/д "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 36-51, с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.

3."Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.

В Актюбинской области:

1. "Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай" км 85-231, уч. п.Т.Жургенов-гр.Костанайской обл.

2. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км 245-330, уч. п.Карауылкелди-гр.Атырауской обл.

3. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 0-85, уч. с.Карабутак-п. Т.Жургенев.

25 февраля в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидается снег, на юге, юго-востоке страны ночью местами сильный снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, - отметили метеорологи.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.