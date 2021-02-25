Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью

25 февраля 2021, 11:25
Фото: gazeta.ru

Китаю удалось одержать полную победу в борьбе с бедностью. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает zakon.kz.

По его словам, за последние восемь лет почти 100 млн человек вышли из-за черты бедности.

Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена, - сказал Си Цзиньпин.

Как отмечает издание "Известия", он подчеркнул, что из состояния нищеты и бедности "совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень".

Си Цзиньпин также назвал это событие историческим чудом и великой славой китайского народа.


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