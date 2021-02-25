Токаев о смерти Дорофеева: Это была большая потеря

25 февраля 2021, 11:31
Фото: informburo.kz

Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия высказался о смерти журналиста Михаила Дорофеева, сообщает zakon.kz.

По словам Президента, это была большая потеря.

Как и все вы, я тяжело воспринял печальную весть об уходе из жизни Михаила Дорофеева - нашего коллеги по совету. Это была большая потеря для всех нас. Он внес значимую лепту в становление казахстанской журналистики и повышения конкурентоспособности информационного пространства страны. Еще раз выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал Токаев.

30 января в Алматы на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор сайта Informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале Михаил Дорофеев.


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