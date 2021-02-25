1 млрд тенге украли при проведении госзакупок в Нур-Султане 

В Нур-Султане выявлен факт хищения более 1 млрд тенге при проведении госзакупок, сообщает zakon.kz.

Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата г.Нур-Султан при проведении государственных закупок.

В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Сумма причиненного ущерба государству превышает 1 млрд тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Иные данные в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.



