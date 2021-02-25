Токаев: Строительство правового государства невозможно без независимой адвокатуры

Касым-Жомарт Токаев рассказал о строительстве правового государства, сообщает zakon.kz.

По его словам, строительство невозможно без сильной и независимой адвокатуры.

Эффективность госаппарата в значительной степени связана с созданием возможности для профессиональной защиты прав и интересов граждан и предприятий. От этого также зависит уровень предпринимательской и инвестиционной активности в стране. Поэтому роль адвоката здесь сложно переоценить. В рамках национального совета адвокатская проблематика неоднократно поднималась Айман Умаровой, - сказал Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

Инициативы членов Нацсовета нашли отражение в законопроекте о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

В частности, можно отметить предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи. Отдельного внимания заслуживают новеллы по повышению состязательности сторон. Прошу парламентариев при рассмотрении данного законопроекта принять во внимание предложения членов НСОД, - заключил он.