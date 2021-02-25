В Туркменистане построят 300-метровый монумент

25 февраля 2021, 13:51
Фото: hronikatm.com

Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с макетом 300-метрового монумента, сообщает zakon.kz.

По информации издания ТДХ, его планировали открыть к 30-летию независимости.

Осмотрев проект, президент заявил, что "в новом объекте должны найти отражение высокие успехи, достигнутые за годы независимости нашим суверенным государством, о котором веками мечтали наши предки", и дал ряд рекомендаций.

На какой стадии находится проект и успеют ли его построить за оставшиеся до дня независимости семь месяцев, не уточняется.

Монумент, судя по схемам на планшетах, будет построен в пустынной местности на западе столицы, недалеко от поселка Бикрова.


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