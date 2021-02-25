В СпецЦОНе №1 Алматы больше не будут регистрировать автомобили

В Алматы изменилось место локации регистрации автотранспорта, передает zakon.kz.

27 февраля специализированный ЦОН №1 в микрорайоне Саялы работать не будет. А с 1 марта 50 специалистов отдела регистрации начнут оказывать услуги в торговом центре Avtodom на улице Сатпаева.

Нам важно было разгрузить самый посещаемый спецЦОН и сделать доступной услугу перерегистрации в удобной для алматинцев части города. Новая локация позволит ускорить процесс переоформления купленной машины, не выезжая за пределы города, — пояснил председатель правления ГК "Правительство для граждан" Адил Кожихов.

По его словам, в спецЦОНе №1 с 1 марта продолжат оказывать только госуслуги, связанные с оформлением водительского удостоверения, такие как первичное оформление и сдача теоретических, практических экзаменов, замена в связи с утерей, смена по истечении срока документа, получение дополнительных категорий и т. д.