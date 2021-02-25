Эксперт о ситуации в Армении: Никол Пашинян будет вынужден бежать

Премьер Армении Никол Пашинян будет вынужден бежать, если Генштаб не изменит своего мнения, сообщает zakon.kz.

Об этом сказал Sputnik Армения политтехнолог Армен Бадалян.

Под заявлением подписался не только глава Генштаба Оник Гаспарян, но и главы всех корпусов, а это значит, что против власти вся армия. И если даже премьер раздаст оружие своим сторонникам, то не сможет противостоять вооруженным силам, – сказал он.

Бадалян добавил, что сейчас Пашинян опирается на своих депутатов, которые ничего не могут поделать, как и полиция и ее войска. Среди них, по мнению эксперта, также нет абсолютной поддержки премьеру. Они не будут защищать действующий в стране режим ценой своей жизни. Что же касается рядовых граждан, то Пашинян понимает, что они не в состоянии встать перед армией и защитить его.

Его сторонников немного и столкновения не исключены. Если в город будут введены войска, все разбегутся, в том числе и сторонники Пашиняна. Они точно не "смертники, - отметил эксперт.

Он добавил, что если власти применят силу против армии, Оник Гаспарян пойдет на вооруженный переворот и тогда будет реализован худший для Пашиняна сценарий. В этом контексте эксперт подчеркнул, что это не спонтанное решение Генштаба. Он не исключил, что это были спланированные действия, в том числе и под воздействием внешних факторов.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В ответ глава правительства заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу.