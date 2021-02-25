Требующие отставки Пашиняна жители Еревана блокируют улицы города, сообщает zakon.kz.
По данным РИА Новости, движение на магистралях города парализовано автомобилями.
Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.
После этого глава кабмина заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства.
Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Из-за сложившейся ситуации Пашинян выступит перед народом в 18:00 (по времени Нур-Султана).
Хотите быть в курсе важных новостей?