Появился календарь футбольного сезона-2021 в Казахстане

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь матчей Чемпионата Казахстана , Суперкубка и Кубка Казахстана по футболу сезона 2021 года. Также стали известны даты международных матчей казахстанских команд и сборных, передает zakon.kz.

Выяснилось, что Суперкубок и Кубок Казахстана проведут в новом формате. В Суперкубке сыграют команды, занявшие в предыдущем Чемпионате страны с 1 по 4 места. Розыгрыш пройдет в Туркестане без зрителей, а журналистам разрешат лишь присутствовать на стадионе, но пресс-конференций и общения с игроками и тренерами в микст-зонах не предусмотрено.

Что касается Кубка, то на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг. На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов Премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды. На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи - дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры. Чемпионат пройдет в 2 круга, каждая команда с каждой сыграет дома и на выезде.

Будут ли играть Чемпионат в одной локации из-за карантина, как в 2020 году, или вернутся к привычному формату, пока неизвестно.

2 марта (вторник)

Суперкубок, 1/2 финала

Шахтер - Астана

3 марта (среда)

Суперкубок, 1/2 финала

Тобол - Кайрат

5 марта (пятница)

Суперкубок, матч за 3-е место



6 марта (суббота)

Суперкубок, финал

Чемпионат

Первый круг

I тур

13 марта (суббота)

Кайрат – Жетысу

Арысь – Астана

Атырау – Шахтер

14 марта (воскресенье)

Кайсар - Тараз

Каспий – Актобе

Тобол – Акжайык

Ордабасы – Кызыл-Жар СК

II тур

19 марта (пятница)

Тараз – Кызыл-Жар СК

Астана – Каспий

Кайсар – Кайрат

20 марта (суббота)

Шахтер – Ордабасы

Акжайык – Атырау

Актобе – Тобол

Жетысу – Арысь



22-31 марта, даты официальных матчей FIFA

III тур

4-5 апреля (воскресенье-понедельник)

Кайрат – Тараз

Арысь – Кайсар

Каспий – Жетысу

Тобол – Астана

Атырау – Актобе

Ордабасы – Акжайык

Кызыл-Жар СК – Шахтер

IV тур

9-10 апреля (пятница-суббота)

Тараз – Шахтер

Акжайык – Кызыл-Жар СК

Актобе – Ордабасы

Астана – Атырау

Жетысу – Тобол

Кайсар – Каспий

Кайрат – Арысь

V тур

13-14 апреля (вторник-среда)

Арысь – Тараз

Каспий – Кайрат

Тобол – Кайсар

Атырау – Жетысу

Ордабасы – Астана

Кызыл-Жар СК – Актобе

Шахтер – Акжайык

VI тур

18-19 апреля (воскресенье-понедельник)

Тараз – Акжайык

Актобе – Шахтер

Астана – Кызыл-Жар СК

Жетысу – Ордабасы

Кайсар – Атырау

Кайрат – Тобол

Арысь – Каспий

VII тур

23-24 апреля (пятница-суббота)

Каспий – Тараз

Тобол – Арысь

Атырау – Кайрат

Ордабасы – Кайсар

Кызыл-Жар СК – Жетысу

Шахтер – Астана

Акжайык – Актобе

VIII тур

28-29 апреля (среда-четверг)

Тараз – Актобе

Астана – Акжайык

Жетысу – Шахтер

Кайсар – Кызыл-Жар СК

Кайрат – Ордабасы

Арысь – Атырау

Каспий – Тобол

IX тур

2-3 мая (воскресенье-понедельник)

Тобол – Тараз

Атырау – Каспий

Ордабасы – Арысь

Кызыл-Жар СК – Кайрат

Шахтер – Кайсар

Акжайык – Жетысу

Актобе – Астана

X тур

8-9 мая (суббота-воскресенье)

Тараз – Астана

Жетысу – Актобе

Кайсар – Акжайык

Кайрат – Шахтер

Арысь – Кызыл-Жар СК

Каспий – Ордабасы

Тобол – Атырау

XI тур

14-15 мая (пятница-суббота)

Атырау – Тараз

Ордабасы – Тобол

Кызыл-Жар СК – Каспий

Шахтер – Арысь

Акжайык – Кайрат

Актобе – Кайсар

Астана – Жетысу

XII тур

18-19 мая (вторник-среда)

Тараз – Жетысу

Кайсар – Астана

Кайрат – Актобе

Арысь – Акжайык

Каспий – Шахтер

Тобол – Кызыл-Жар СК

Атырау – Ордабасы

XIII тур

23-24 мая (воскресенье-понедельник)

Ордабасы – Тараз

Кызыл-Жар СК – Атырау

Шахтер – Тобол

Акжайык – Каспий

Актобе – Арысь

Астана – Кайрат

Жетысу – Кайсар

Второй круг

XIV тур

28-29 мая (пятница-суббота)

Кызыл-Жар СК – Тараз

Ордабасы – Шахтер

Атырау – Акжайык

Тобол – Актобе

Каспий – Астана

Арысь – Жетысу

Кайрат – Кайсар

31 мая – 8 июня, даты официальных матчей FIFA

XV тур

12-13 июня (суббота-воскресенье)

Тараз – Кайрат

Кайсар – Арысь

Жетысу – Каспий

Астана – Тобол

Актобе – Атырау

Акжайык – Ордабасы

Шахтер – Кызыл-Жар СК

XVI тур

18-19 июня (пятница-суббота)

Шахтер - Тараз

Кызыл-Жар СК – Акжайык

Ордабасы – Актобе

Атырау – Астана

Тобол – Жетысу

Каспий – Кайсар

Арысь – Кайрат

XVII тур

22-23 июня (вторник-среда)

Тараз – Арысь

Кайрат – Каспий

Кайсар – Тобол

Жетысу – Атырау

Астана – Ордабасы

Актобе – Кызыл-Жар СК

Акжайык – Шахтер

XVIII тур

27-28 июня (воскресенье-понедельник)

Акжайык – Тараз

Шахтер – Актобе

Кызыл-Жар СК – Астана

Ордабасы – Жетысу

Атырау – Кайсар

Тобол – Кайрат

Каспий – Арысь

XIX тур

2-3 июля (пятница-суббота)

Тараз – Каспий

Арысь – Тобол

Кайрат – Атырау

Кайсар – Ордабасы

Жетысу – Кызыл-Жар СК

Астана – Шахтер

Актобе – Акжайык

6-7 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи

10-11 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 1 тур

13-14 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи

16-17-18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 2 тур

20-21 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи



22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи

24-25 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 3 тур



27-28 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА, 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи



29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи

31 июля-1 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 4 тур

3-4 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи



5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи

7-8 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 5 тур

10 августа (вторник), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи



12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи

14-15 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 6 тур

17-18 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи



19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи

21-22 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/4 финала, первые матчи

24-25 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи



26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи



30 августа – 7 сентября, даты официальных матчей FIFA

XX тур

11-12 сентября (суббота-воскресенье)

Актобе – Тараз

Акжайык – Астана

Шахтер – Жетысу

Кызыл-Жар СК – Кайсар

Ордабасы – Кайрат

Атырау – Арысь

Тобол – Каспий

14-15 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур



16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур

XXI тур

18-19 сентября (суббота-воскресенье)

Тараз – Тобол

Каспий – Атырау

Арысь – Ордабасы

Кайрат – Кызыл-Жар СК

Кайсар – Шахтер

Жетысу – Акжайык

Астана – Актобе

22 сентября (среда), Кубок РК, 1/4 финала, ответные матчи

XXII тур

25-26 сентября (суббота-воскресенье)

Астана – Тараз

Актобе – Жетысу

Акжайык – Кайсар

Шахтер – Кайрат

Кызыл-Жар СК – Арысь

Ордабасы – Каспий

Атырау – Тобол

28-29 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур



30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур

XXIII тур

2-3 октября (суббота-воскресенье)

Тараз – Атырау

Тобол – Ордабасы

Каспий – Кызыл-Жар СК

Арысь – Шахтер

Кайрат – Акжайык

Кайсар – Актобе

Жетысу – Астана

4-12 октября, даты официальных матчей FIFA

XXIV тур

16-17 октября (суббота-воскресенье)

Жетысу – Тараз

Астана – Кайсар

Актобе – Кайрат

Акжайык – Арысь

Шахтер – Каспий

Кызыл-Жар СК – Тобол

Ордабасы – Атырау

19-20 октября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур



21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур

XXV тур

24 октября (воскресенье)

Тараз – Ордабасы

Атырау – Кызыл-Жар СК

Тобол – Шахтер

Каспий – Акжайык

Арысь – Актобе

Кайрат – Астана

Кайсар – Жетысу

XXVI тур

30 октября (суббота)

Тараз – Кайсар

Жетысу – Кайрат

Астана – Арысь

Актобе – Каспий

Акжайык – Тобол

Шахтер – Атырау

Кызыл-Жар СК – Ордабасы

1-2 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур



3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур

6-7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/2 финала, первые матчи

8-16 ноября, даты официальных матчей FIFA

20 ноября (суббота), Кубок РК, 1/2 финала, ответные матчи



23-24 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур



25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур

28 ноября (воскресенье), Кубок РК, финал

7-8 декабря (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур



9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур