Появился календарь футбольного сезона-2021 в Казахстане

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь матчей Чемпионата Казахстана , Суперкубка и Кубка Казахстана по футболу сезона 2021 года. Также стали известны даты международных матчей казахстанских команд и сборных, передает zakon.kz.
Выяснилось, что Суперкубок и Кубок Казахстана проведут в новом формате. В Суперкубке сыграют команды, занявшие в предыдущем Чемпионате страны с 1 по 4 места. Розыгрыш пройдет в Туркестане без зрителей, а журналистам разрешат лишь присутствовать на стадионе, но пресс-конференций и общения с игроками и тренерами в микст-зонах не предусмотрено.
Что касается Кубка, то на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг. На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов Премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды. На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи - дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры. Чемпионат пройдет в 2 круга, каждая команда с каждой сыграет дома и на выезде.
Будут ли играть Чемпионат в одной локации из-за карантина, как в 2020 году, или вернутся к привычному формату, пока неизвестно.
2 марта (вторник)
Суперкубок, 1/2 финала
Шахтер - Астана
3 марта (среда)
Суперкубок, 1/2 финала
Тобол - Кайрат
5 марта (пятница)
Суперкубок, матч за 3-е место
6 марта (суббота)
Суперкубок, финал
Чемпионат
Первый круг
I тур
13 марта (суббота)
Кайрат – Жетысу
Арысь – Астана
Атырау – Шахтер
14 марта (воскресенье)
Кайсар - Тараз
Каспий – Актобе
Тобол – Акжайык
Ордабасы – Кызыл-Жар СК
II тур
19 марта (пятница)
Тараз – Кызыл-Жар СК
Астана – Каспий
Кайсар – Кайрат
20 марта (суббота)
Шахтер – Ордабасы
Акжайык – Атырау
Актобе – Тобол
Жетысу – Арысь
22-31 марта, даты официальных матчей FIFA
III тур
4-5 апреля (воскресенье-понедельник)
Кайрат – Тараз
Арысь – Кайсар
Каспий – Жетысу
Тобол – Астана
Атырау – Актобе
Ордабасы – Акжайык
Кызыл-Жар СК – Шахтер
IV тур
9-10 апреля (пятница-суббота)
Тараз – Шахтер
Акжайык – Кызыл-Жар СК
Актобе – Ордабасы
Астана – Атырау
Жетысу – Тобол
Кайсар – Каспий
Кайрат – Арысь
V тур
13-14 апреля (вторник-среда)
Арысь – Тараз
Каспий – Кайрат
Тобол – Кайсар
Атырау – Жетысу
Ордабасы – Астана
Кызыл-Жар СК – Актобе
Шахтер – Акжайык
VI тур
18-19 апреля (воскресенье-понедельник)
Тараз – Акжайык
Актобе – Шахтер
Астана – Кызыл-Жар СК
Жетысу – Ордабасы
Кайсар – Атырау
Кайрат – Тобол
Арысь – Каспий
VII тур
23-24 апреля (пятница-суббота)
Каспий – Тараз
Тобол – Арысь
Атырау – Кайрат
Ордабасы – Кайсар
Кызыл-Жар СК – Жетысу
Шахтер – Астана
Акжайык – Актобе
VIII тур
28-29 апреля (среда-четверг)
Тараз – Актобе
Астана – Акжайык
Жетысу – Шахтер
Кайсар – Кызыл-Жар СК
Кайрат – Ордабасы
Арысь – Атырау
Каспий – Тобол
IX тур
2-3 мая (воскресенье-понедельник)
Тобол – Тараз
Атырау – Каспий
Ордабасы – Арысь
Кызыл-Жар СК – Кайрат
Шахтер – Кайсар
Акжайык – Жетысу
Актобе – Астана
X тур
8-9 мая (суббота-воскресенье)
Тараз – Астана
Жетысу – Актобе
Кайсар – Акжайык
Кайрат – Шахтер
Арысь – Кызыл-Жар СК
Каспий – Ордабасы
Тобол – Атырау
XI тур
14-15 мая (пятница-суббота)
Атырау – Тараз
Ордабасы – Тобол
Кызыл-Жар СК – Каспий
Шахтер – Арысь
Акжайык – Кайрат
Актобе – Кайсар
Астана – Жетысу
XII тур
18-19 мая (вторник-среда)
Тараз – Жетысу
Кайсар – Астана
Кайрат – Актобе
Арысь – Акжайык
Каспий – Шахтер
Тобол – Кызыл-Жар СК
Атырау – Ордабасы
XIII тур
23-24 мая (воскресенье-понедельник)
Ордабасы – Тараз
Кызыл-Жар СК – Атырау
Шахтер – Тобол
Акжайык – Каспий
Актобе – Арысь
Астана – Кайрат
Жетысу – Кайсар
Второй круг
XIV тур
28-29 мая (пятница-суббота)
Кызыл-Жар СК – Тараз
Ордабасы – Шахтер
Атырау – Акжайык
Тобол – Актобе
Каспий – Астана
Арысь – Жетысу
Кайрат – Кайсар
31 мая – 8 июня, даты официальных матчей FIFA
XV тур
12-13 июня (суббота-воскресенье)
Тараз – Кайрат
Кайсар – Арысь
Жетысу – Каспий
Астана – Тобол
Актобе – Атырау
Акжайык – Ордабасы
Шахтер – Кызыл-Жар СК
XVI тур
18-19 июня (пятница-суббота)
Шахтер - Тараз
Кызыл-Жар СК – Акжайык
Ордабасы – Актобе
Атырау – Астана
Тобол – Жетысу
Каспий – Кайсар
Арысь – Кайрат
XVII тур
22-23 июня (вторник-среда)
Тараз – Арысь
Кайрат – Каспий
Кайсар – Тобол
Жетысу – Атырау
Астана – Ордабасы
Актобе – Кызыл-Жар СК
Акжайык – Шахтер
XVIII тур
27-28 июня (воскресенье-понедельник)
Акжайык – Тараз
Шахтер – Актобе
Кызыл-Жар СК – Астана
Ордабасы – Жетысу
Атырау – Кайсар
Тобол – Кайрат
Каспий – Арысь
XIX тур
2-3 июля (пятница-суббота)
Тараз – Каспий
Арысь – Тобол
Кайрат – Атырау
Кайсар – Ордабасы
Жетысу – Кызыл-Жар СК
Астана – Шахтер
Актобе – Акжайык
6-7 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи
10-11 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 1 тур
13-14 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи
16-17-18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 2 тур
20-21 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи
22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи
24-25 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 3 тур
27-28 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА, 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи
29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи
31 июля-1 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 4 тур
3-4 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи
5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи
7-8 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 5 тур
10 августа (вторник), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
14-15 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 6 тур
17-18 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи
19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи
21-22 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/4 финала, первые матчи
24-25 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи
26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи
30 августа – 7 сентября, даты официальных матчей FIFA
XX тур
11-12 сентября (суббота-воскресенье)
Актобе – Тараз
Акжайык – Астана
Шахтер – Жетысу
Кызыл-Жар СК – Кайсар
Ордабасы – Кайрат
Атырау – Арысь
Тобол – Каспий
14-15 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур
16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур
XXI тур
18-19 сентября (суббота-воскресенье)
Тараз – Тобол
Каспий – Атырау
Арысь – Ордабасы
Кайрат – Кызыл-Жар СК
Кайсар – Шахтер
Жетысу – Акжайык
Астана – Актобе
22 сентября (среда), Кубок РК, 1/4 финала, ответные матчи
XXII тур
25-26 сентября (суббота-воскресенье)
Астана – Тараз
Актобе – Жетысу
Акжайык – Кайсар
Шахтер – Кайрат
Кызыл-Жар СК – Арысь
Ордабасы – Каспий
Атырау – Тобол
28-29 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур
30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур
XXIII тур
2-3 октября (суббота-воскресенье)
Тараз – Атырау
Тобол – Ордабасы
Каспий – Кызыл-Жар СК
Арысь – Шахтер
Кайрат – Акжайык
Кайсар – Актобе
Жетысу – Астана
4-12 октября, даты официальных матчей FIFA
XXIV тур
16-17 октября (суббота-воскресенье)
Жетысу – Тараз
Астана – Кайсар
Актобе – Кайрат
Акжайык – Арысь
Шахтер – Каспий
Кызыл-Жар СК – Тобол
Ордабасы – Атырау
19-20 октября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур
21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур
XXV тур
24 октября (воскресенье)
Тараз – Ордабасы
Атырау – Кызыл-Жар СК
Тобол – Шахтер
Каспий – Акжайык
Арысь – Актобе
Кайрат – Астана
Кайсар – Жетысу
XXVI тур
30 октября (суббота)
Тараз – Кайсар
Жетысу – Кайрат
Астана – Арысь
Актобе – Каспий
Акжайык – Тобол
Шахтер – Атырау
Кызыл-Жар СК – Ордабасы
1-2 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур
3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур
6-7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/2 финала, первые матчи
8-16 ноября, даты официальных матчей FIFA
20 ноября (суббота), Кубок РК, 1/2 финала, ответные матчи
23-24 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур
25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур
28 ноября (воскресенье), Кубок РК, финал
7-8 декабря (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур
9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур
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