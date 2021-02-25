Бывший президент Армении призвал граждан поддержать армию

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию, сообщает zakon.kz.
Мы призываем вас быть хозяевами нашего государства, быть рядом с нашими вооруженными силами. Правительство, проигравшее войну и сдавшее наши земли, должно уйти. Это главный залог нашего национального возрождения, — отметил он в интервью РБК.
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля потребовал от премьер-министра страны Никола Пашиняна покинуть пост.
Тот в ответ заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвал требование офицеров военным переворотом и призвал своих сторонников собираться в центре Еревана.
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