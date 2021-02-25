Туркестан готовится к Суперкубку Казахстана по футболу в условиях пандемии

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области подписал постановление об ограничительных мероприятиях при организации и проведении Суперкубка страны по футболу в городе Туркестан, сообщает zakon.kz.

Обеспечить заполняемость зрителей не более 30% посадочных мест стадиона, соблюдение социального дистанцирования между зрителями- не менее 1,5-2 метров друг от друга, шахматной рассадки зрителей.

Обеспечить соблюдения социальной дистанции зрителями при входе и выходе из стадиона.

Обеспечить дезинфекционными туннелями входы в стадион.

Будет организовано тестирование на COVID-19 методом ПЦР членов штаба по организации и проведению Суперкубка, представителей средств массовой информации и других лиц, задействованных в подготовительных и других мероприятиях Суперкубка;

Лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 не будут допущены на Суперкубок.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь