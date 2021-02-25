Выгульщика собак Леди Гаги подстрелили – бульдогов похитили

Мужчину, который выгуливал собак певицы Леди Гаги тяжело ранили четырьмя выстрелами в грудь на улице в Лос-Анджелесе, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Райан Фишер выгуливал питомцев артистки: Коджи, Мисс Азию и Густаво, пока их хозяйка отдыхала в Италии.

В какой-то момент около дома к ним подбежали двое неизвестных и стали стрелять.

Нападавшие, которых описывают как темнокожих мужчин в кепках, украли двух из троих французских бульдогов звезды — Коджи и Густаво и скрылись с места происшествия на белом BMW. Третья собака, Мисс Азия убежала и была позже найдена полицией.

Сотрудники полиции обнаружили, что Фишер все еще дышит. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Французские бульдоги —популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.