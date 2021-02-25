Минобороны РФ прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"

Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в Минобороны России, передает zakon.kz.

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер".

По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, - отметили в военном ведомстве РФ.

Армянского премьера ввели в заблуждение насчет использования "Искандеров", полагают в ведомстве.

Ранее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.