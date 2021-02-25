Пашинян позвонил Путину

Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает zakon.kz.
Портал "Известия" цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, — сказал Песков.
По его словам, российский лидер также призвал все стороны к сдержанности.
Ранее Никол Пашинян подписал решение об освобождении с должности главы генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки. По мнению главы генштаба, правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения. После этого премьер-министр назвал произошедшее попыткой переворота и призвал людей выйти на улицы.
Начальнику Главного штаба ВС Армении он предложил уйти в отставку добровольно и заявил, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям
Известно, что Глава Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об отставке Гаспаряна.
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