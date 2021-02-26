"Канело" заявил, что хочет провести третий бой с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес не исключает, что в декабре текущего года все же проведет третий бой с Геннадием Головкиным, сообщает zakon.kz.

В интервью The RingTV он заявил, что готов к любым вариантам.

Главное — чтобы боец был крутым, чтобы именно этот поединок интересовал фанатов. Если им нужен третий бой с Головкиным, то почему бы и нет?

В 2021 году Альварес планирует дать бой обязательному претенденту Авни Йылдырыму из Турции. В мае намерен забрать титул WBO у британца Билли Джо Сондерса, а в сентябре отобрать у американца Калеба Планта оставшийся до статуса абсолюта пояс IBF.

В сентябре 2017 года Головкин и "Канело" свели поединок вничью. Ровно через год был проведен новый бой, где судьи отдали победу мексиканцу.