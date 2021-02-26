Треть тяжелых случаев КВИ в США оказалась связана с ожирением

Примерно 63% тяжелых случаев заражения COVID-19 среди жителей США обусловлены четырьмя причинами – ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишут ученые в Journal of the American Heart Association, на долю лишнего веса приходится около 30% из них.

Исследования показывают, что ожирение, диабет, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и пожилой возраст чаще остальных факторов связаны с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

В ходе нового исследования профессор Университета Тафтса (США) Дариуш Мозаффарян и его коллеги изучили истории болезней 907 тыс. американцев, которые попали в больницы в принципе или в их реанимационные отделения с тяжелыми формами COVID-19 в промежутке между февралем и ноябрем 2020 года. Ученые сопоставили, как часто ожирение, диабет, гипертония и сердечная недостаточность встречались среди этих больных и среди жителей США в целом.

Оказалось, что эти состояния встречались почти у двух третей (63%) пациентов американских клиник с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. То есть если бы ожирение, диабет, гипертония и сердечная недостаточность не были бы столь распространены в США, пациентов с тяжелым течением COVID-19 было бы на 352 тыс. меньше.

С ожирением оказались связаны около 30% госпитализаций. С гипертонией – 26%, диабетом – 20%. Сердечная недостаточность оказалась связана с 12% случаев.

По словам Мозаффаряна и его коллег, результаты их исследования говорят о том, что людей с подобными заболеваниями нужно вакцинировать в первую очередь. Кроме того, нужно придумать, как улучшить их диету и состояние здоровья. Это помогло бы снизить риск тяжелых форм коронавирусной инфекции.