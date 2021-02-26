В Госдепе оценили усилия Казахстана по репатриации из Сирии и Ирака своих граждан

Власти США высоко ценят усилия Казахстана по репатриации из Сирии и Ирака своих граждан, присоединившихся к террористическим группировкам и взятых там в плен. Об этом заявил и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри, передает zakon.kz.

По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что большое число стран "не берет на себя ответственность за своих граждан", пишет ТАСС.

США призвали страны (...) репатриировать иностранных боевиков-террористов (из числа своих граждан) и членов их семей. Мы своими действиями подали пример в этом деле. К настоящему моменту мы репатриировали 12 взрослых граждан США и 16 несовершеннолетних американцев из Сирии и Ирака. Десятерым из этих взрослых были предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений, - сказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Ближнего Востока.

По его словам, была также оказана помощь ряду других стран в репатриации их граждан.

Я бы хотел отметить, что Казахстан был особым лидером в этом вопросе (...), возвращая сотни иностранных террористов и членов их семей и запуская новаторские программы реинтеграции и реабилитации, - отметил Годфри.

Он также отметил, что условия в лагерях, где содержатся боевики, "часто бывают весьма плачевными",

Это иногда усложняет поддержание безопасности на этих объектах, - пояснил Годфри, подчеркнув, что Вашингтон обеспокоен тем, что большое число стран "не берет на себя ответственность за своих граждан".