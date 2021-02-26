Назначен директор Института парламентаризма

Директором Института парламентаризма назначен экс-депутат Мажилиса Мансурхан Махамбетов, сообщает zakon.kz.

Мансурхан Махамбетов – профессиональный юрист, имеющий большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. в регионах.

Родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение».

Работал прокурором по надзору за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, интересов юридических лиц и государства, Специализированным природоохранным прокурором, Старшим прокурором Управления Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Будучи депутатом Мажилиса VI созыва, Мансурхан Махамбетов являлся членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, а также работал в составе Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Институт парламентаризма создан в целях исполнения соответствующего поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Деятельность структуры направлена на развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства.